Киргизия подписала контракт на закупку российских разведывательных беспилотников "Орлан"

Бишкек. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Киргизия приобретает российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е", соответствующий контракт подписан на встречи вице-премьера страны Камчыбека Ташиева с главой Рособоронэкспорта Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Киргизией многофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд пограничной службы ГКНБ Киргизии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Ташиев и Михеев обсудили широкий спектр вопросов развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в пресс-службе.

"Стороны договорились о приобретении киргизской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, поставке запасных частей и ремонт агрегатов к ним", - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". "В настоящее время из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение из Турции беспилотников Bayraktar", - сказал вице-премьер Киргизии. По его словам, киргизские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Турецкая компания Baykar 27 октября сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2, отметив в Twitter, что заключила контракт на поставки "еще с одной страной".

Страна, с которой подписан контракт, не названа. Согласно сообщению, теперь Bayraktar будут экспортироваться в 13 стран.

Ранее Bayraktar TB2 закупил и применял Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе.

В сентябре беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркмении.