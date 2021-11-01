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Интерфакс-АВН

Вузы ВКС выпустили около тысячи летчиков

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Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Торжественные церемонии выпуска молодых офицеров прошли в субботу в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего около тысячи летчиков и штурманов пополнят состав авиационных частей Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России", - говорится в сообщении.

Среди выпускников порядка 80 лейтенантов завершили обучение с красным дипломом, а 15 человек - с золотой медалью.

В торжественных мероприятиях принял участие руководящий состав ВКС.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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