Вузы ВКС выпустили около тысячи летчиков

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Торжественные церемонии выпуска молодых офицеров прошли в субботу в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего около тысячи летчиков и штурманов пополнят состав авиационных частей Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России", - говорится в сообщении.

Среди выпускников порядка 80 лейтенантов завершили обучение с красным дипломом, а 15 человек - с золотой медалью.

В торжественных мероприятиях принял участие руководящий состав ВКС.