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WarSpot

Истребитель FC-31 предстал в палубной версии

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Источник изображения: warspot.ru

Китай намерен нарастить возможности палубной авиации своих авианосцев. Вчера, 29 октября, портал thedrive.com сообщил о том, что ряд китайских блогеров опубликовал фотографии палубной версии истребителя FC-31.

Палубный FC-31 сфотографирован в ходе лётных испытаний. Официально о создании новой версии истребителя не сообщалось, поэтому блогеры называют его по-разному: J-XY, J-21 или J-35.

Палубная версия истребителя FC-31

Источник изображения: twitter.com/AlexLuck9

Ранее макет самолёта, похожий на FC-31, уже использовался для тестирования на полноразмерном макете авианосца, который находится в Ухане. В сентябре этого года президент Китайской авиационной академии Сан Конг официально заявил о разработке палубного истребителя в ходе выставки China Airshow 2021.

Палубный FC-31 во время лётных испытаний

Источник изображения: witter.com/RupprechtDeino

От базовой версии FC-31 палубная модификация отличается креплением для подключения к катапульте и складным крылом. Вероятнее всего, истребитель для флота имеет крюк для аэрофинишера, но на фото его не видно.

Ранее в Китае создали первый в мире двухместный стелс-истребитель.

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