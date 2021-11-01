Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе: альянс должен восстановить отношения с Россией, но «с условиями» (Bloomberg, США)

Неужели НАТО прозрела? Бывший Верховный главнокомандующий силами альянса в Европе говорит о необходимости «выправления» отношений североатлантического союза с Россией и тут же обставляет эту в общем правильную мысль целым набором драконовских требований. Как это совместить? Ответ, видимо, существует только в головах у «последних могикан» НАТО.

НАТО и Кремль долго работали вместе и избегали конфликта посредством прямого общения, но недавние действия России сделали эти отношения невозможными.

Для многих американцев новость о том, что Россия разрывает отношения с Организацией Североатлантического договора, могла быть неожиданностью только в том смысле, что немногие подозревали, что такие отношения вообще когда-либо существовали.

Однако с 2002 года действовал Совет Россия-НАТО, призванный помочь избежать конфликтов и решать общие проблемы. Восстановление этого партнерства отвечало бы интересам как западного альянса, так и Кремля, но не должно произойти до тех пор, пока Россия не продемонстрирует свою готовность играть по сложившимся правилам.

Когда я был Верховным главнокомандующим вооруженных сил НАТО в Европе в начале 2010-х, я часто обедал с послом России в альянсе Дмитрием Рогозиным, крупным человеком, чем-то похожим на медведя, который сейчас возглавляет всю космическую программу России. У нас были откровенные, но весьма содержательны и наполненные (и в смысле водки тоже) разговоры обо всем: от вторжения России в северную Грузию - верного партнера, но не члена НАТО - до нашей общей заинтересованности в существовании стабильного Афганистана.

Точно так же тогдашний глава Генштаба вооруженных сил России генерал Николай Макаров посещал мою штаб-квартиру в окрестностях Брюсселя, где мы обсуждали предотвращение конфликта в Арктике и то, как мы могли бы улучшить операции по борьбе с пиратством в Индийском океане. Я несколько раз встречался с ним и министром обороны России в Москве и в Брюсселе. Да, мы расходились во мнениях по ряду вопросов, особенно по системам противоракетной обороны США в Восточной Европе, но Совет Россия-НАТО был хорошей площадкой для обсуждения разногласий, и я надеялся, что со временем наши отношения улучшатся.

Этого не произошло. Отношения между НАТО и Кремлем находятся в самом плохом состоянии со времен окончания холодной войны. Что произошло и что могут сделать западные партнеры, чтобы справиться со ставшей более напористой Россией?

Вторжение России в Крым в 2014 году, когда я уехал из Брюсселя, стало началом резкого спада в отношениях Кремля с НАТО, а последовавшие за ним западные санкции продолжают раздражать (и наносить политический ущерб) президенту России Владимиру Путину. Поддержка Москвой режима Башара Асада в Сирии еще больше подорвала последние элементы сотрудничества. Совсем недавно произошла серия кибератак на США и Европу, связанных с Кремлем, а за нападением с применением нервно-паралитического отравляющего вещества на главного политического оппонента Путина, Алексея Навального, последовало его заключение в тюрьму.

В начале этого месяца напряженность достигла апогея, когда восемь офицеров из российского представительства в НАТО были обвинены в шпионаже и удалены из российской делегации в альянсе. Затем Россия вывела весь свой персонал и принудительно закрыла офис НАТО в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свое время большой сторонник сотрудничества Россия-НАТО, довольно едко заявил, что, если у официальных лиц альянса будут какие-либо дальнейшие дела с Российской Федерацией, они могут обсудить их с посольством России в Бельгии.

Чтобы понять общую картину, полезно взглянуть на вещи с российской точки зрения. Москва чувствует, что ею пренебрегают в Европе, и, возможно, ощущает больше свободы для нанесения нам вреда на Востоке, поскольку Запад сосредотачивается на Тихом океане. На министерской встрече НАТО в Брюсселе на прошлой неделе официальные лица альянса, похоже, уделяли гораздо больше времени обсуждению Китая, чем России. Подход к Москве у НАТО выглядит двояким: предложение ограниченного сотрудничества по ряду вопросов при одновременном противодействии неприемлемому поведению России, например, агрессивным военным полетам вблизи воздушного пространства членов НАТО.

Однако НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать Россию. Отказ Путина увеличить поставки газа на фоне резкого роста цен на него в Европе может вызвать в европейских демократиях сильное противодействие потребителей затяжкам с запуском только что завершенного газопровода "Северный поток-2", который проходит по дну Балтийского моря в Германию. Вряд ли в ближайшее время российские войска покинут Сирию, не говоря уже об их присутствии вокруг Грузии и Украины. Путин отменил свои выступления как на встрече G20 в Риме, так и на конференции по охране окружающей среды в Шотландии - COP-26.

Невозможно также рассматривать китайскую угрозу без учета роли России. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин наращивают двустороннее сотрудничество государств, включая совместные военно-морские маневры не только в северной части Тихого океана (российско-китайская военная эскадра только что обогнула Японию), но также в Атлантике и Балтийском море. Несмотря на сокращение численности населения и не диверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, способным уничтожить планету а Путин - умный тактик с большим аппетитом к риску.

По мере того, как НАТО разрабатывает свою новую стратегическую концепцию для эпохи соперничества великих держав - давно назревшую, поскольку последняя была развернута в 2010 году, решающее значение приобретает постоянный упор на Россию. Да, в будущем необходимо сосредоточить внимание на изменении климата, кибербезопасности и, конечно же, на Китае - это большие изменения последнего десятилетия. Но стратегия "остерегаться медведя" - та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, - должна оставаться приоритетной и сейчас.

Это предполагает усиление бдительности НАТО в Арктике, которая будет становиться все более спорным регионом; продолжение санкций против России за оккупацию Грузии и Украины; усиление киберзащиты для всех стран-участниц с использованием Центра передового опыта в области кибербезопасности, развернутого в Эстонии; проведение военного обучения вооруженных сил в Грузии и на Украине и продвижение "планов действий" по их возможному членству в НАТО, а также противодействие российским провокациям на море и в воздухе вокруг Балтийского и Черного морей.

Что касается Совета Россия-НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве, то альянс должен быть готов восстановить их, но при необходимых условиях. Но для этого потребуется сильный и единый фронт и сохранение Москвы в центре стратегического внимания НАТО

Джеймс Ставридис (James Stavridis)