На Байконуре проведена выгрузка ракеты "Союз-2" под корабль "Союз МС-20"

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в декабре выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-20", сообщила в субботу госкорпорация "Роскосмос".

В настоящее время проводится внешний осмотр блоков.

Следующий этап работ - стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков "В" и "Г". Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра "Прогресс" (входят в Госкорпорацию "Роскосмос").