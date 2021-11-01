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Интерфакс-АВН

На Байконуре проведена выгрузка ракеты "Союз-2" под корабль "Союз МС-20"

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в декабре выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-20", сообщила в субботу госкорпорация "Роскосмос".

В настоящее время проводится внешний осмотр блоков.

Следующий этап работ - стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков "В" и "Г". Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра "Прогресс" (входят в Госкорпорацию "Роскосмос").

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-2 РН
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