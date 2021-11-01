Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел в пригороде Дамаска

Противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. Об этом 30 октября на своем сайте сообщило агентство SANA.

Данные о том, кто ведет обстрел, не приводятся.

Также в субботу террористы, позиции которых дислоцированы в Идлибе, атаковали поселок Джурин на северо-западе провинции Хама. Ракета упала в центре поселка в районе Аль-Габ, повреждения получили автомобили и здания.

25 октября стало известно о попытке подрыва российской военной колонны в Сирии, пострадавших среди военнослужащих ВС РФ не было. Инцидент произошел в провинции Деръа.

20 октября командование армии Сирии подтвердило сведения о гибели 14 военных в результате теракта со взрывом автобуса в Дамаске. Взрыв прогремел рядом с мостом Раис.

18 октября военный сирийских войск был ранен снайпером в провинции Идлиб. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить уточнил, что обстрел был произведен террористами.

4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Идлибе сохраняется террористическая угроза, в некоторых районах она усиливается. По его словам, прежде всего необходимо изолировать и подавить террористов «Хаят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).