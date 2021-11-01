Корабли Тихоокеанского флота РФ провели тренировку по ПВО в пункте базирования

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования во Владивостоке, сообщила в субботу пресс-служба флота.

По легенде учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.