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Интерфакс-АВН

Корабли Тихоокеанского флота РФ провели тренировку по ПВО в пункте базирования

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БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155
БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования во Владивостоке, сообщила в субботу пресс-служба флота.

По легенде учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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