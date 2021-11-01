На Су-57 в очках дополненной реальности

Проект использования дополненной реальности при сборке истребителей пятого поколения Су-57 получил главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации.

«Наша технология предполагает использование AR-устройств для наложения цифровой модели агрегата на реальный объект. Это помогает визуализировать положение деталей в процессе сборки воздушного судна, что позволяет выполнять технологические операции с высокой точностью за меньшее время», - приводит пресс-служба ОАК слова ведущего программиста КнААЗ имени Гагарина Валерия Тимохина, пишет РГ.

Также дополненная реальность будет применяться при окраске готовых самолетов - АR-устройства помогут визуализировать контуры перед нанесением покрытий, а затем контролировать качество окраски.

В рамках пилотного проекта очки дополненной реальности используют в Комсомольске-на-Амуре и для осмотра агрегатов.