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На Су-57 в очках дополненной реальности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Проект использования дополненной реальности при сборке истребителей пятого поколения Су-57 получил главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации.

«Наша технология предполагает использование AR-устройств для наложения цифровой модели агрегата на реальный объект. Это помогает визуализировать положение деталей в процессе сборки воздушного судна, что позволяет выполнять технологические операции с высокой точностью за меньшее время», - приводит пресс-служба ОАК слова ведущего программиста КнААЗ имени Гагарина Валерия Тимохина, пишет РГ.

Также дополненная реальность будет применяться при окраске готовых самолетов - АR-устройства помогут визуализировать контуры перед нанесением покрытий, а затем контролировать качество окраски. 

В рамках пилотного проекта очки дополненной реальности используют в Комсомольске-на-Амуре и для осмотра агрегатов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
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