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Российская газета

Эсминец США "Портер" зашел в Черное море

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Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США зашел в Черное море. Движения этого боевого корабля отслеживает российский Черноморский флот.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Его задача - взаимодействие с другими кораблями стран-партнеров по НАТО.

"Портер" вооружен управляемыми крылатыми ракетами и организационно входит в состав 6-го флота США, находящегося в Средиземном море.

Напомним, что "Портер" уже бывал в акватории Черного моря. Его в конце января вытесняли российские корабли, когда он пытался войти в наши территориальные воды.

Кстати, 6-й флот США сообщил о направлении в Черное море и своего флагманского командного корабля Mount Whitney.


Михаил Фалалеев

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Россия
США
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