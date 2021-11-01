«Если существует ад, то он должен выглядеть именно так»

60 лет назад в СССР испытали «царь-бомбу». Рекорд мощности взрыва никто не превзошёл

30 сентября 1961 года на Новой Земле состоялись испытания термоядерного авиационного боеприпаса АН602. Он стал самым мощным взрывным устройством, созданным за всю историю человечества - отчего и получил название «царь-бомбы». «Газета.Ru» вспоминает, что предшествовало испытаниям и как они проходили.

Бомба величиной с трехэтажный дом

В начале 1950-х годов «ядерный баланс» складывался не в пользу Советского Союза. В 1951 году СССР располагал всего 25 ядерными бомбами - против 640 у США. Но дело было не только в этом. Ещё в 1948-м американцы испытали стратегический бомбардировщик B-36, а в 1955 году - B-52, превосходно приспособленный для транспортировки на дальние расстояние и сброса массивных ядерных боеприпасов.

Советский Союз же тогда не имел надёжных средств доставки ядерных бомб на территорию США, и мог осуществлять «сдерживающую угрозу» только в отношении американских войск за рубежом и их союзников - в основном, в Европе.

Работа над достижением паритета велась в нескольких направлениях. Производились всё новые ядерные боеприпасы, разрабатывались всё более совершенные методы их доставки до цели - дальняя авиация, ракеты, которыми стали оснащать в том числе подводные лодки. Одновременно шли разработки принципиального нового вида оружия, ещё более мощного, чем «обычное» ядерное - водородного или термоядерного.

Практически с самого начала выяснилось, что процесс повышения мощности обычной ядерной бомбы упирается в «потолок», ограниченный несколькими десятками килотонн. Дело в том, что цепная реакция при большой сверхкритической массе не способна затронуть весь боезаряд. Начавшееся практически мгновенно выделение энергии успевает разбросать большую часть вещества до того, как оно вступит в цепную реакцию.

Необходимо было повысить мощность взрыва другим методом. И решение оказалось найдено: термоядерный синтез. Управляемый синтез до сих пор является мечтой, а вот неуправляемый (взрыв) - уже освоен.

Работы в этом направлении одновременно шли и в США, и в СССР. 1 ноября 1952 года американцы испытали на тихоокеанском атолле Эниветок первое термоядерное устройство, которое, однако, не было бомбой в прямом смысле этого слова. Это был «лабораторный образец» величиной с трехэтажный дом - в постройке из гофрированного алюминия разместили «обычную» ядерную бомбу TX-5 и огромный сосуд с жидким дейтерием и сердечником-запалом из плутония. Они были окружены оболочкой из необогащенного урана и заключены в цилиндрический стальной кожух.

Общая масса конструкции, включая холодильную установку, необходимую для поддержания дейтерия в жидком состоянии, составляла 73,8 тонны. Естественно, поднять такую массу в воздух и сбросить её оттуда на кого-нибудь не представлялось возможным.

Термоядерная гонка

Советский Союз опередил США в создании компактного термоядерного оружия, пригодного к употреблению.

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне состоялись испытания бомбы РДС-6с, созданной коллективом ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона за восемь лет напряженной работы. Её конструкцию составляло чередование слоев «лёгких» (дейтерий, тритий и их химические соединения) и «тяжёлого» (уран-238) вещества - отчего бомбу неофициально именовали «слойкой». Она весила 7 тонн, и её вполне можно было взять на борт самолета. При взрыве она показала мощность в 400 килотонн.

«Ядерная гонка» сменилась «термоядерной» - две мировых сверхдержавы стали пытаться опередить друг друга по мощности своих боезапасов. 1 марта 1954 года на атолле Бикини состоялись испытания «Касл Браво», во время которых американцы взорвали термоядерное устройство весом в 10,5 тонн. Это был двухступенчатый заряд, в котором в качестве термоядерного горючего применялся дейтерид лития - мощность его взрыва в два с половиной раза превысила расчетную и составила 15 мегатонн.

CCCР сделал ответный ход 22 ноября 1955 года - в этот день на Семипалатинском полигоне были произведены испытания первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Её номинальная мощность составляла приблизительно 3 мегатонн, но во время испытания она оказалась снижена примерно вдвое - до 1,6 Мт.

В 1956-м в специально созданном НИИ-1011 начались работы над советской «царь-бомбой» АН602 - которая, по мнению Москвы, должна была стать самым надежным средством сдерживания.

Авторы изделия предусмотрели для нее трёхступенчатую конструкцию: ядерный заряд первой ступени (расчётный вклад в мощность взрыва - 1,5 мегатонны) запускал термоядерную реакцию во второй ступени (вклад в мощность взрыва - 50 мегатонн). Она же, в свою очередь, инициировала так называемую ядерную «реакцию Джекилла-Хайда» (деление ядер в блоках урана-238 под действием быстрых нейтронов, образующихся в результате реакции термоядерного синтеза) в третьей ступени (ещё 50 мегатонн мощности). Так что общая расчётная мощность АН602 должна была составить 101,5 мегатонн.

Такое оружие устрашило даже разработчиков - они пришли к выводу, что взрыв подобной конструкции вызовет чрезвычайно мощное радиационное загрязнение. В итоге, конструкторский коллектив, в который входили Виктор Адамский, Андрей Сахаров, Юрий Бабаев, Юрий Смирнов и Юрий Трутнев, решил отказаться от «реакции Джекилла-Хайда» в третьей ступени бомбы и заменить урановые компоненты на их свинцовый эквивалент. Это должно было уменьшить расчётную общую мощность взрыва почти вдвое (до 51,5 мегатонн).

В принципе, испытания «царь-бомбы» могли провести ещё в 1959 году, но советское руководство распорядилось не форсировать работы по АН602. На тот момент в мире наметились признаки разрядки в международных отношениях - и была надежда, что удастся добиться ощутимого потепления.

Однако к началу 1961 года обстановка вновь обострилась. 1 мая 1960 года над территорией СССР был сбит шпионский самолет Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. 17 апреля 1961-го в заливе Свиней на Кубе высадился десант, намеревавшийся свергнуть власть союзного СССР Фиделя Кастро. И проект «царь-бомбы» реанимировали.

«Зрелище было ужасным»

17 октября 1961 года советский лидер Никита Хрущев, обращаясь к участникам XXII съезда КПСС, сообщил им о готовящемся испытании бомбы невиданной мощности - выразив надежду, что её никогда не придется применять в боевых условиях.

Тем временем, в закрытом городе «Арзамас-16 завершалась подготовка АН602. Последним «штрихом» стало создание парашютной системы медленного спуска. Окончательный вес бомбы вместе с парашютной системой составил 26,5 тонн. Изделие по железной дороге доставили на Кольский полуостров, а оттуда - на аэродром, где привели в боевое положение и загрузили в самолет.

Утром 30 октября экипаж под командованием майора Андрея Дурновцева поднялся в воздух с аэродрома Оленья на Кольском полуострове - и вскоре он уже находился над испытательным полигоном № 6 Министерства обороны СССР, расположенном на Новой Земле. Самолет-носитель сопровождал самолет-лаборатория Ту-16А. В силу своей безлюдности и отдаленности Новая Земля и раньше использовалась для проведения испытаний ядерного оружия.

АН602 мощностью в 50 млн тонн тротилового эквивалента взорвалась в 11 часов 32 минуты - на 4-километровой высоте над Новой Землёй. Грибообразное облако взметнулось на 67 километров, а вспышку света от взрыва можно было увидеть за тысячу километров.

Взрывная волна трижды обогнула планету. В посёлке, находившемся за 400 километров от эпицентра взрыва, разрушило деревянные дома и сорвало крыши у каменных зданий. На сотни километров вокруг прервалась радиосвязь.

«В радиусе 50 километров от эпицентра всё горело, хотя перед взрывом здесь лежал снег высотой в человеческий рост. Зрелище было ужасным. Если существует ад, то он должен выглядеть именно так. Земля горела, а скалы дымились, так как были раскалены ещё и через несколько часов после взрыва», - рассказывал впоследствии участник испытаний Юрий Лысенко.

Измеренная мощность взрыва (58,6 мегатонны) заметно превысила проектную (51,5 мегатонны). Этот рекорд до сих пор никем не преодолен.

К концу 1960-х годов СССР и США сели за стол переговоров об ограничении ядерных вооружений. Плодом переговорного процесса стал Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

Владимир Веретенников