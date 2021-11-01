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Financial Times: союзники США призвали Вашингтон сохранить возможность превентивного ядерного удара

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

МОСКВА, 30 октября/ Радио Sputnik. Союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе пытаются оказать влияние на Белый дом и призывают американского лидера Джо Байдена не менять действующую ядерную политику Вашингтона, сообщает газета Financial Times.

Издание пишет, что Великобритания, Франция, ФРГ, Австралия и Япония не хотят, чтобы США декларировали переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Названные страны опасаются, что этот шаг со стороны Вашингтона "может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Москву и Пекин, и ... придать им смелости".

Как отмечает FT, американская ядерная политика со времен холодной войны остается "намеренно расплывчатой".

Теоретически Соединенные Штаты по-прежнему могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными под "ядерным зонтиком".

В настоящее время администрация Байдена изучает актуальность подхода Вашингтона к вопросу применения ядерного оружия.

Financial Times ожидает, что анализ завершится к концу этого года.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему глава американского Генштаба Марк Милли вспомнил про СССР, комментируя испытание Китаем гиперзвуковой ракеты.

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