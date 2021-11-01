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ТАСС

Военный учебный центр откроют на базе Северо-Восточного федерального университета

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Постановка задачи курсантам
Постановка задачи курсантам.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Он позволит студентам вуза пройти начальную военную подготовку без отрыва от учебы

ТАСС, 30 октября. Военный учебный центр откроется на базе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М. К. Аммосова в Якутии. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального правительства.

"На базе СВФУ появится военный учебный центр, он станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учебы. Отбор планируется проводить среди студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета", - говорится в сообщении.

В мае 2021 году председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко во время Всероссийского селекторного совещания под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу отметил отсутствие возможности начальной военной подготовки у обучающихся в вузах республики. Шойгу поддержал предложение об открытии военного учебного центра на базе СВФУ и дал поручение командующему Восточного военного округа решить вопрос не позднее текущего года.

В настоящее время руководство республики и вуза ведет подготовительную работу. "Проводятся работы по оснащению учебных классов и других учебно-вспомогательных помещений", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, обсуждается возможность обучения педагогов на базе учреждений образования Минобороны РФ.

Военная кафедра Якутского госуниверситета (прежнее название СВФУ - прим. ТАСС) была расформирована в 2007 году. На ее базе функционировали циклы общевойсковой, медицинской и автомобильной подготовки.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. В вузе обучаются свыше 19 тыс. человек.

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