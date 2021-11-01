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ТАСС

Обсерваторию "Спектр-РГ" научили регистрировать солнечные вспышки и "браковать" их

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Обсерватория "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Установленный там телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского обладает чувствительными детекторами для регистрации рентгеновского излучения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Разработчики космической обсерватории "Спектр-РГ" смогли зарегистрировать поток заряженных частиц, вызванных вспышками на солнце, чтобы в будущем "браковать" их из-за негативного влияния на детекторы. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований (ИКИ) РАН, распространенном в субботу.

Как уточнили в институте, российский телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского, установленный на обсерватории, обладает чувствительными детекторами, предназначенными для регистрации рентгеновского излучения, а заряженные частицы являются для него вредным фоном. "Поэтому разработчики телескопа приложили много усилий для регистрации и последующей "выбраковки" таких событий, связанных с попаданием в детекторы заряженных частиц", - отмечается в сообщении.

В результате телескоп был подготовлен к работе в неблагоприятных условиях. "Возможность регистрации мощных солнечных вспышек и оперативного оповещения о них в будущем может сыграть ключевую роль в предотвращении чрезвычайных ситуаций в околоземном пространстве и на Земле, в первую очередь в Арктическом регионе", - подчеркнули в ИКИ.

28 октября после 19:00 мск детекторы телескопа зафиксировали четырехкратный рост фонового уровня, что было вызвано потоком солнечных космических лучей. Всего за прошедшие сутки на Солнце зафиксировано более десяти вспышек, в том числе первая в этом солнечном цикле вспышка класса X.

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

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ИКИ РАН
НПО Лавочкина
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