Российские беспилотники Zala начали работать в Латинской Америке

В настоящее время оператор UAV Latam эксплуатирует в регионе БЛА Zala 421-16E, Zala 421-16EV и Zala 421-08M

ЛИМА, 30 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) производства российской компании Zala Aero (один из крупнейших российских разработчиков БЛА, входит в концерн "Калашников") начали выполнять задачи в Латинской Америке. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил представитель латиноамериканской компании UAV Latam, выступающей оператором БЛА Zala.

"В настоящее время UAV Latam располагает четырьмя комплексами Zala Aero. Они уже применяются, в частности, при оказании услуг топливно-энергетическому комплексу и аграрной промышленности", - сказал представитель компании. "Мы самостоятельно задействуем их при выполнении задач, оказываем услуги заказчикам и поставляем беспилотники", - уточнил он.

В настоящее время в портфолио предприятия находится четыре типа беспилотников производства Zala Aero, не менее трех из них уже эксплуатируются, добавил собеседник агентства. "В настоящее время UAV Latam эксплуатирует БЛА Zala 421-16E, Zala 421-16EV и Zala 421-08M", - отметил представитель компании.

UAV Latam является крупнейшим оператором, предоставляющим услуги, связанные с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, в Латинской Америке.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 проходит до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в столице Перу Лиме. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года.