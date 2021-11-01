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ТАСС

Глава NASA назвал хорошим опытом пребывание на МКС российского "киноэкипажа"

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции.
Источник изображения: Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА "Новости"

По словам Билла Нельсона, съемки фильма на станции показали, что непрофессиональные космические путешественники могут находиться на МКС, не создавая дополнительной нагрузки для других членов экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Пребывание на МКС российского киноэкипажа стало хорошим опытом, показавшим, что непрофессиональные космические путешественники могут находиться на станции, не создавая дополнительной нагрузки для других членов команды. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в онлайн-режиме глава NASA Билл Нельсон.

"Мне сказали, что они постоянно находились на связи с российским Центром управления полетами (ЦУП) и это был хороший опыт. Они оставались в российском модуле, за исключением специально оговоренных отрезков времени, когда они на непродолжительное время могли отправляться на съемки в другие части станции. Так что это был хороший опыт", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности пребывания на МКС непрофессионалов, прежде всего космических туристов.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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