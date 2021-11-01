Глава NASA назвал хорошим опытом пребывание на МКС российского "киноэкипажа"

По словам Билла Нельсона, съемки фильма на станции показали, что непрофессиональные космические путешественники могут находиться на МКС, не создавая дополнительной нагрузки для других членов экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Пребывание на МКС российского киноэкипажа стало хорошим опытом, показавшим, что непрофессиональные космические путешественники могут находиться на станции, не создавая дополнительной нагрузки для других членов команды. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в онлайн-режиме глава NASA Билл Нельсон.

"Мне сказали, что они постоянно находились на связи с российским Центром управления полетами (ЦУП) и это был хороший опыт. Они оставались в российском модуле, за исключением специально оговоренных отрезков времени, когда они на непродолжительное время могли отправляться на съемки в другие части станции. Так что это был хороший опыт", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности пребывания на МКС непрофессионалов, прежде всего космических туристов.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.