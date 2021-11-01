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ТАСС

Путин на следующей неделе проведет военные совещания в Сочи

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий ОПК и их главных конструкторов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале ноября проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных сил РФ.

Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.

Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.

Ранее в пятницу на встрече с президентом РФ глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил, в частности, об активной работе с Промсвязьбанком (опорный банк оборонно-промышленного комплекса) для оценки рисков финансовых операций в профильной сфере. Он упомянул в том числе вопросы определения рентабельности по отдельным контрактам. Путин в свою очередь отметил, что эта тема будет обсуждаться на совещаниях в Сочи.

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Гособоронзаказ
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