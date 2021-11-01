В NASA рассматривают возможность совместных тренировок с Роскосмосом

При этом в космическом ведомстве США не назвали сроки, когда они могут состояться

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмос могут провести совместные тренировки для подготовки к перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в режиме онлайн руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.

"Российская сторона, насколько нам известно, рассматривает возможность тренироваться в наших скафандрах, мы тоже планируем подобные тренировки", - сказала она, не назвав сроки, когда они могут состояться.

"Мы рады прогрессу, достигнутому с Роскосмосом в этом вопросе [о перекрестных полетах]", - добавила Людерс.

26 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что началось предметное обсуждение с NASA составов экипажей для перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях компании SpaceX и астронавтов США на "Союзах".