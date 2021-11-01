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В России рассказали о способе обнаружения F-35

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Источник изображения: Источник: Reuters

Радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2Е2» может обнаруживать беспилотники и самолеты пятого поколения F-35. О способах отражения атак малозаметных целей сообщается в материале журнала «Армейский стандарт».

В августе на учениях в Ленинградской области военные успешно обнаружили приближение беспилотников условного противника с помощью РЛС «Каста-2Е2». Координаты цели передали расчетам зенитных ракетных комплексов «Тор-М», которые отразили нападение.

Издание отмечает, что «Каста-2Е2» может обнаруживать истребители пятого поколения, которые используют технологии снижения радиолокационной заметности. Также радиолокационная станция может выявлять беспилотники в условиях помех и сложного рельефа местности.

Трехкоординатная РЛС может определить до 50 воздушных целей на дальности до 150 километров. Штатная антенна станции позволяет обнаруживать малозаметные цели, летящие на высоте 60 метров, на дальности до 30 километров.

Ранее стало известно, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) обеспокоилось защищенностью систем вооружения от киберпреступников. Представители ведомства предположили, что противники США могут вывести из строя американские корабли, самолеты и спутники с помощью компьютерных уязвимостей.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Каста-2
Каста-2Е2
Проекты
БПЛА
Военные учения
ИТ
Тор ЗРК
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