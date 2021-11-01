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Известия.ru

На Украине назвали условие применения ракет против России

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ПКР «Нептун»
ПКР «Нептун».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, VoidWanderer

Киев примет решение об ударе ракетами по территории РФ только в случае, если Россия начнет полномасштабный конфликт против Украины. Такое заявление 29 октября сделал внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Это заявление не надо понимать как угрозу мирным жителям России или Москвы. Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам. Если это и будет, то при одном условии — Россия начала полномасштабный военный конфликт против Украины. И тогда мы будем бить по законным военным целям, в том числе на территории России. Но лишь при условии полномасштабного конфликта», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее, 24 октября, Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

Позже он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» указал на то, что стратегической угрозы украинские ракеты не несут. Он убежден, что ракеты ВСУ, направленные на Москву, — это то же самое, что приставленный к собственному лбу пистолет.

Депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек в свою очередь назвал заявление Арестовича жалкими запугиваниями. Он подчеркнул, что ракетная программа Украины является клонированием советских разработок.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Несмотря на это, Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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Страны
Россия
Украина
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