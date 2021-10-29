Эксперты назвали преимущества и недостатки инвестиций в недвижимость в 2021 году

Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых популярных способов сохранить и приумножить капитал. Расскажем о преимуществах и недостатках таких инвестиций.
Причина популярности инвестиций в квадратные метры
Несмотря на экономическую нестабильность в мире, люди продолжают вкладывать свои сбережения в недвижимость. Причиной этому низкие риски, ведь в худшем случае можно не заработать, но потерять все деньги шансов почти нет. При этом в долгосрочной перспективе цены на недвижимость всегда растут. Также вложение денег в недвижимость позволяет защитить их от неблагоприятных экономических факторов, в том числе и от инфляции.
К другим преимуществам инвестиций в недвижимость эксперты относят:
- Получение долгосрочного пассивного дохода при сдаче объекта в аренду.
- Доступность вложений, относительную простоту оформления сделок.
- Ликвидность недвижимости, гарантирующую сохранение и приумножение вложенных средств.
- Большой выбор подходящих вариантов инвестирования.
Кроме того, имеющуюся в собственности недвижимость можно использовать для получения крупных кредитов на бизнес или новые перспективные инвестиции. При отсутствии такого веского залога, в случае возникновения срочной необходимости в крупной сумме денег, придется обращаться к кредитным организациям. Выбрать самые выгодные условия кредитования просто с сервисом сравнения финансовых услуг MyCredy, где представлены все авторитетные кредиторы, выдающие даже займ под 0 процентов.
Недостатки инвестиций в недвижимость
К минусам этого метода преумножения сбережений относят:
- Спрос на недвижимость пропорционален экономической обстановке в стране. Во время кризиса прибыль уменьшится.
- Высокий порог вхождения. Цена на объекты недвижимости часто превышает сумму сбережений рядового гражданина.
- Нестабильность спроса на жилье в небольших населенных пунктах.
Прежде чем вложить свои сбережения в недвижимость, эксперты рекомендуют объективно оценить риски и получить консультацию специалиста.