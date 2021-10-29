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Эксперты назвали преимущества и недостатки инвестиций в недвижимость в 2021 году

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Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых популярных способов сохранить и приумножить капитал. Расскажем о преимуществах и недостатках таких инвестиций.


Причина популярности инвестиций в квадратные метры

Несмотря на экономическую нестабильность в мире, люди продолжают вкладывать свои сбережения в недвижимость. Причиной этому низкие риски, ведь в худшем случае можно не заработать, но потерять все деньги шансов почти нет. При этом в долгосрочной перспективе цены на недвижимость всегда растут. Также вложение денег в недвижимость позволяет защитить их от неблагоприятных экономических факторов, в том числе и от инфляции.

К другим преимуществам инвестиций в недвижимость эксперты относят:

  • Получение долгосрочного пассивного дохода при сдаче объекта в аренду.
  • Доступность вложений, относительную простоту оформления сделок.
  • Ликвидность недвижимости, гарантирующую сохранение и приумножение вложенных средств.
  • Большой выбор подходящих вариантов инвестирования.

Кроме того, имеющуюся в собственности недвижимость можно использовать для получения крупных кредитов на бизнес или новые перспективные инвестиции. При отсутствии такого веского залога, в случае возникновения срочной необходимости в крупной сумме денег, придется обращаться к кредитным организациям. Выбрать самые выгодные условия кредитования просто с сервисом сравнения финансовых услуг MyCredy, где представлены все авторитетные кредиторы, выдающие даже займ под 0 процентов.

Недостатки инвестиций в недвижимость

К минусам этого метода преумножения сбережений относят:

  • Спрос на недвижимость пропорционален экономической обстановке в стране. Во время кризиса прибыль уменьшится.
  • Высокий порог вхождения. Цена на объекты недвижимости часто превышает сумму сбережений рядового гражданина.
  • Нестабильность спроса на жилье в небольших населенных пунктах.

Прежде чем вложить свои сбережения в недвижимость, эксперты рекомендуют объективно оценить риски и получить консультацию специалиста.

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