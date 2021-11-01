ИИ поймает: как можно защититься от гиперзвукового оружия

США сообщили о планах поменять архитектуру ПРО из-за гиперзвуковых ракет

В Пентагоне заявили, что намерены «менять архитектуру» противоракетной обороны для противостояния гиперзвуковым ракетам. Одновременно в ряде мировых СМИ появилось предположение, что такая же система обороны разрабатывается в России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реально защититься от гиперзвука.

«Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах. Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Гиперзвуковые вооружения - вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру», - заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает Reuters.

Для создания средств эффективной борьбы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами необходимо решить множество как технических, так и организационных проблем.

Во-первых, чтобы уничтожить гиперзвуковую ракету, нужно иметь качественно иную систему радиолокационной разведки, оснащенную высокопотенциальными радиолокационными станциями. США планируют развернуть в этих целях слой сенсоров в ближнем космосе.

Во-вторых, требуются совершенно иные зенитные ракетные системы, оснащенные мощными радиолокационными комплексами обнаружения и локаторами подсвета и наведения (способные осуществлять обнаружение, захват и сопровождение цели на дальностях, существенно превышающих 700-800 км), высокопроизводительными вычислительными комплексами, соответствующей энергетикой.

В-третьих, нужны совершенно иные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), способные осуществлять перехват ГЗКР в разреженных слоях атмосферы (на высотах от 25 до 100 км), а, значит, оснащенные маневровыми двигателями. А это приводит к резкому подорожанию ракеты.

Тут надо учитывать и еще одно крайне важное обстоятельство. При таких скоростях сближения необходимо будет исключать человека-оператора из боевого цикла. То есть делать весь процесс боевой стрельбы полностью автоматическим - начиная от обнаружения и захвата на сопровождение ГЗКР и заканчивая пуском ЗУР (тут правильнее уже говорить о противоракете).

По сути, это означает, что гиперзвуковые ракеты должны будет ловить искусственный интеллект.

При этом подобный перехват будет успешным только при условии принятия гипотезы о равномерном и прямолинейном движении цели, которое будет реализовываться соответствующим контуром управления.

Если же ГЗКР начнет осуществлять в ходе своего полета маневры по курсу и высоте, задача поражения такого объекта становится нереализуемой в принципе или же сопряженной с просто неимоверными трудностями при решении проблемы наведения противоракеты. Ее в этом случае придется комплектовать головкой самонаведения снова - с элементами искусственного интеллекта.

И тут во весь рост встает огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения и средств обороны.

Предположим, создана и развернута система борьбы (с заданной эффективностью) с ГЗКР в целях прикрытия важнейшего административно-политического центра (или пунктов высших звеньев управления вооруженными силами). То есть на стартовых позициях находятся необходимые радиолокационные средства разведки, стрельбовые радиолокаторы, командно-вычислительные пункты, необходимый боезапас зенитных управляемых противоракет.

Однако по стоимости подобная система на несколько порядков превзойдет самолет-носитель с ГЗКР и, самое главное, - в конечном счете так и не сможет гарантировать эффективную защиту от массированного удара гиперзвуковых ракет. Или же на решение этой проблемы уйдет весь бюджет страны, а не только военный.

Само по себе создание прототипа зенитной ракетной системы, способной поражать ГЗКР, требует немалых средств, но еще больше вопросов в финансовом плане вызывает серийное производство таких ЗРС.

Сегодня, к примеру, невозможно создать и развернуть эффективную систему противоракетной обороны от массированного ракетно-ядерного удара. Пока реально лишь поражение одиночных боевых блоков. С трудностями аналогичного характера встретится и принятие на вооружение эффективных средств борьбы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок