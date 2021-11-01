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Корреспондент (Украина): ВСУ поднялись в мировом рейтинге армий

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Танки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
Танки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Украина заняла 25 место в рейтинге сильнейших армий мира, улучшив предыдущий показатель. При этом в Киеве утверждают, что у них «сильнейшие» войска в Европе. Однако, по мнению составителей списка, ВСУ еще далеко до российской армии.

Вооруженные силы Украины заняли 25 место в рейтинге Global Firepower Index 2021 с индексом 0,4396.

По сравнению с предыдущим рейтингом украинская армия улучшила позиции на два места.

Как и прежде сильнейшими армиями мира обладают США (0,0718). Далее идут Россия (0,0791) и Китай (0,0854). В пятерку входят Индия (0,1207) и Япония (0,1599).

Global Firepower оценивает страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.

Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

Как известно, в бюджете на 2022 году расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны составят не менее 5,95% ВВП.

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Украина в 2020 году увеличила финансирование армии на 11% - до 5,9 млрд долларов, из-за чего поднялась на одно место в мировом рейтинге. С 2011 года траты Украины на оборону выросли на 198%.


Александр Иваницкий

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
2020-й год
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