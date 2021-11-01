Войти
Российская газета

Названы лауреаты премии имени Огаркова в 2021 году

641
0
0
Николай Васильевич Огарков
1 сентября 1983 г. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николай Васильевич Огарков во время пресс-конференции.
Источник изображения: Кавашкин Борис, Черединцев Валентин / Фотохроника ТАСС

В Москве в пятницу, 29 октября, прошла четвертая конференция "Огарковские чтения", организатором которой традиционно выступает Центр анализа стратегий и технологий. Мероприятие посвящено памяти выдающегося русского военачальника и военного мыслителя, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле", начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова.

На конференции традиционно обсуждают развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий. Особое внимание уделяется вопросам развития оборонной промышленности и ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии принимают участие известные ученые, деятели вооруженных сил и ОПК.

Помимо выступлений экспертов и панельных дискуссий в рамках конференции проходит церемония награждения лауреатов премии имени Н. В. Огаркова за вклад в укрепление обороноспособности страны, в области военной науки и военной экономики, разработки и создания вооружений и военной техники. В нынешнем году премию получили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев и руководитель лаборатории экспериментальной археологии Южно-уральского госуниверситета директор Ассоциации "Археос" Иван Семьян.

Как сообщили организаторы конференции, Олег Рязанцев был отмечен премией за "эффективную организацию выполнения заданий государственного оборонного заказа предприятиями оборонной промышленности в сложный для страны коронавирусный период". Отдельно подчеркивается успешная реализация проектов по выпуску и своевременной поставке Вооруженным Силам России атомной подводной лодки "Князь Владимир" (проект 995А "Борей") и истребителя пятого поколения Су-57. Не менее важная работа была продела в сфере диверсификации оборонной промышленности. -Выпуск гражданской продукции в прошлом году в ОПК впервые превысил четверть от всего объема производства или 25,6% (при плановом показателе 2020 года - 17%).

Иван Семьян был удостоен Огарковской премии за вклад в изучение и активную популяризацию военной истории России. Особый интерес вызывают проводимые под его руководством исследования военно-технических новаций эпохи бронзы, а именно боевых колесниц, которые, как было доказано учеными при изучении синташтинской культуры, впервые появились на Южном Урале, а затем распространились по всему миру. Помимо научной деятельности Иван Андреевич занимается просвещением: регулярно выступает на различных форумах и конференциях, публикует статьи в ведущих профильных СМИ. О сути исследований Семьяна, как и о темах, обсуждавшихся в ходе "Огарковских чтений", более подробно "Российская газета" расскажет в ближайшее время.

В прошлые годы лауреатами премии имени Огаркова становились: глава правительства Тульской области Юрий Андрианов за большой вклад в развитие военно-промышленного комплекса региона (2018 г.); генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков за разработку первого в России комплекса БЛА большой продолжительности полета "Орион" (2019 г.); генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Александрович Михеев за умелое руководство отечественным экспортом вооружения и военной техники в кризисный период, а также старший вице-президент - директор дирекции клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса "Промсвязьбанка" Наталия Васильевна Юдина за особый вклад в организацию финансирования предприятий ОПК (2020 г.).

Партнерами конференции в этом году выступили госкорпорация Ростех, Объединенная судостроительная корпорация, "Промсвязьбанк" и Объединенная двигателестроительная корпорация.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
ПАК ФА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОДК УК
ОСК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
БПЛА
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
02.09.2020
«Оборонка» обороне
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены