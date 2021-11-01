Названы лауреаты премии имени Огаркова в 2021 году

В Москве в пятницу, 29 октября, прошла четвертая конференция "Огарковские чтения", организатором которой традиционно выступает Центр анализа стратегий и технологий. Мероприятие посвящено памяти выдающегося русского военачальника и военного мыслителя, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле", начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова.

На конференции традиционно обсуждают развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий. Особое внимание уделяется вопросам развития оборонной промышленности и ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии принимают участие известные ученые, деятели вооруженных сил и ОПК.

Помимо выступлений экспертов и панельных дискуссий в рамках конференции проходит церемония награждения лауреатов премии имени Н. В. Огаркова за вклад в укрепление обороноспособности страны, в области военной науки и военной экономики, разработки и создания вооружений и военной техники. В нынешнем году премию получили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев и руководитель лаборатории экспериментальной археологии Южно-уральского госуниверситета директор Ассоциации "Археос" Иван Семьян.

Как сообщили организаторы конференции, Олег Рязанцев был отмечен премией за "эффективную организацию выполнения заданий государственного оборонного заказа предприятиями оборонной промышленности в сложный для страны коронавирусный период". Отдельно подчеркивается успешная реализация проектов по выпуску и своевременной поставке Вооруженным Силам России атомной подводной лодки "Князь Владимир" (проект 995А "Борей") и истребителя пятого поколения Су-57. Не менее важная работа была продела в сфере диверсификации оборонной промышленности. -Выпуск гражданской продукции в прошлом году в ОПК впервые превысил четверть от всего объема производства или 25,6% (при плановом показателе 2020 года - 17%).

Иван Семьян был удостоен Огарковской премии за вклад в изучение и активную популяризацию военной истории России. Особый интерес вызывают проводимые под его руководством исследования военно-технических новаций эпохи бронзы, а именно боевых колесниц, которые, как было доказано учеными при изучении синташтинской культуры, впервые появились на Южном Урале, а затем распространились по всему миру. Помимо научной деятельности Иван Андреевич занимается просвещением: регулярно выступает на различных форумах и конференциях, публикует статьи в ведущих профильных СМИ. О сути исследований Семьяна, как и о темах, обсуждавшихся в ходе "Огарковских чтений", более подробно "Российская газета" расскажет в ближайшее время.

В прошлые годы лауреатами премии имени Огаркова становились: глава правительства Тульской области Юрий Андрианов за большой вклад в развитие военно-промышленного комплекса региона (2018 г.); генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков за разработку первого в России комплекса БЛА большой продолжительности полета "Орион" (2019 г.); генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Александрович Михеев за умелое руководство отечественным экспортом вооружения и военной техники в кризисный период, а также старший вице-президент - директор дирекции клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса "Промсвязьбанка" Наталия Васильевна Юдина за особый вклад в организацию финансирования предприятий ОПК (2020 г.).

Партнерами конференции в этом году выступили госкорпорация Ростех, Объединенная судостроительная корпорация, "Промсвязьбанк" и Объединенная двигателестроительная корпорация.

Сергей Птичкин