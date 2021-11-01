Вьетнам собрал САУ из советских гаубицы и грузовика

Вьетнам продолжает эксперименты по созданию колёсных САУ. Вчера, 28 октября, вьетнамский телеканал QPVN показал сюжет с видеокадрами испытаний перспективной самоходки PTH-130–К255В.

Новая САУ создана на базе шасси КрАЗ-255Б, на котором закреплена гаубица M-46. На видео показана компьютерная модель самоходки, её ходовые испытания и тестовая стрельба.

Испытания САУ PTH-130–К255В

Ранее Вьетнам уже экспериментировал с колёсными САУ, создав модель PTH105 (трофейные американские гаубицы на шасси автомобиля «Урал»). При этом комбинация шасси КрАЗ и гаубицы М-46 не нова — ранее подобное встречалось у кубинской САУ Jupiter V, а на выставке EDEX-2018 Египет презентовал САУ М-46-1М.

M-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии. Была создана конструкторским бюро завода №172 в 1946–1950 годах и предназначалась для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов. Несмотря на моральное устаревание, сегодня орудия M-46 остаются на вооружении десятков армий по всему миру.