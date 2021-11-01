Минобороны Украины заявило о возможности получения британской ракеты

На Украину могут поставить новую ракету Brimstone Sea Spear, разрабатываемую британской компанией MBDA UK. Об этом 29 октября сообщили в министерстве обороны страны.

«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», — цитирует заявление минобороны агентство «Укринформ».

24 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

Депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек назвал его заявление жалкими запугиваниями. Он подчеркнул, что ракетная программа Украины является клонированием советских разработок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что среди политиков и чиновников Украины давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам, иногда комичным. В то же время она добавила, что некоторые заявления у Москвы вызывают беспокойство.

22 октября украинские военные получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.

Ранее, 21 октября, британское издание The Times со ссылкой на украинского дипломата сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия на фоне опасений относительно возможного использования Россией текущего газового кризиса в Европе для захвата украинских территорий. В частности, говорилось о продаже Великобританией Украине ракет класса «земля-земля», разработанных MBDA UK, которые могут поражать многие цели одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении военно-морских сил Украины.

15 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что половина средств из кредитных £2,5 млрд ($2,7 млрд), которые Великобритания предоставляет Украине, уйдет на усиление украинского флота.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.