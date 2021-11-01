Вооруженные силы Норвегии получили новые БРЭМ "Висент-2"

ЦАМТО, 29 октября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) получило первые три из шести заказанных бронированных ремонтно-эвакуационных / инженерных машин "Висент-2" (Wisent 2).

По информации NDMA, официальная передача техники состоялась на полигоне Редсмуэн (в 170 км к северу от Осло) после демонстрации возможностей машин. БРЭМ будут размещены в Рене, одной из крупнейших военных баз Северной Европы. Оставшиеся три БРЭМ "Висент-2" должны быть переданы заказчику в 2022 году и размещены на севере Норвегии.

Контракт на поставку шести БРЭМ "Висент-2" Агентство NDMA заключило с компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft в сентябре 2018 года. Его стоимость составила 45 млн. евро. Первая машина была передана для проведения приемочных испытаний в 2019 году.

На вооружении ВС Норвегии уже имеется 6 ед. "Висент-2", приобретенных в 2015 году, а также 13 БРЭМ на шасси ОБТ "Леопард-1". Кроме того, имеется 22 бронированных инженерных машины NM189, также выполненных на базе "Леопард-1".

Выполненная на шасси ОБТ "Леопард-2" машина "Висент-2" может применяться для различных задач. Реконфигурация из версии БРЭМ к версии инженерной машины и наоборот занимает всего несколько часов. Платформа в обеих конфигурациях может оснащаться минным тралом.

Основной задачей "Висент-2" является вытаскивание и эвакуация поврежденной бронетехники, а также оказание помощи экипажам при ее ремонте и обслуживании в полевых условиях.

Собственная масса "Висент-2" – 57 т, максимальная разрешенная масса эвакуируемой техники – 69,5 т. БРЭМ оснащена двигателем MTU MB 873 Ka 501 мощностью 1100 кВт, трансмиссией RENK HSWL 354 и способна развивать максимальную скорость 68 км/ч (скорость при буксировке "Леопард-2" – 25 км/ч). Основная лебедка обеспечивает тяговое усилие 40 тонн (длина 33-мм троса – 160 м). Машина оборудована подъемным краном максимальной грузоподъемностью до 32 т, что позволяет производить демонтаж силовых установок и башен ОБТ "Леопард-2". "Висент-2" может оборудоваться экскаваторным ковшом объемом 1,3 куб. м и бульдозерным отвалом. Производительность при работе экскаваторным ковшом составляет более 300 куб. м в час, глубина траншеи – до 4,4 м.

Машина обеспечивает баллистическую защиту экипажа из трех человек, соответствующую требованиям STANAG 4569 "Уровень.5", и защиту от мин, соответствующую STANAG 4569 "Уровень.4A/4B".