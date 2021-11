Первый полет китайского палубного истребителя пятого поколения

Как сообщают китайские источники, 29 октября 2021 года в Шэньяне состоялся первый известный полет первого летного образца китайского палубного истребителя пятого поколения созданного на основе опытного истребителя FC-31 и разработанного шэньянским авиастроительным предприятием Shenyang Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. (SAC), входящим в состав китайской государственной корпорации авиационной промышленности Aviation Industry Corporation of China (AVIC). По неофициальным сообщениям, после принятия на вооружение морской авиации ВМС НОАК новый палубный истребителдь должен будто бы получить обозначение J-35.

Первый опытный образец китайского палубного истребителя пятого поколения разработки авиастроительного предприятия Shenyang Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. (SAC) в первом полете. Шэньян, 29.10.2021 (с) twitter.com/dafengca

Напомним, что истребитель FC-31 является разработанным SAC в Шэньяне альтернативным проектом китайского истребителя пятого поколения по отношению к принятому на вооружение ВВС НОАК и серийно производимому истребителю пятого поколения J-20 разработки и производства Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. в Чзнду (также входящей в состав AVIC), при этом FC-31 позиционируется как более легкий и меньший по размерам самолет, чем J-20, хотя также выполнен двухдвигательным. Ранее сообщалось, что разработка FC-31 велась по инициативе и на собственные средства AVIC, вследствие чего программа длительное время пребывала в неопределенном статусе.

Всего к настоящему времени построены два несколько отличающихся друг от друга летных опытных образца FC-31, первый из которых (бортовой номер "31001") совершил первый полет в Шэньяне 31 октября 2012 года, а второй (бортовой номер "31003") - 23 декабря 2016 года. Оба образца до настоящего времени находятся на испытаниях, в том числе в китайском государственном летно-испытательном институте в Яньляне (Шэньси). В серийное производство до настоящего времени самолет не поступал и на вооружение НОАК не принимался. При этом уже в 2014 году в китайских СМИ появились публикации о возможности создания палубного варианта FC-31.

Оба летных прототипа FC-31 были оснащены российскими двигателями РД-93 (модификация двигателя РД-33). Тип двигателей, установленных теперь на первом прототипе палубного истребителя, пока не ясен. Палубный вариант самолета FC-31, как можно понять, предназначен для катапульного старта для базирования на перспективных китайских авианосцах. НА совершившем 29 октября полет палубном прототипе заметны механизм складывания крыла и наличие на носовой стойке шасси крепления к челноку катапульты. В отличие от двух летных прототипов FC-31, данный образец также оснащен под носовой частью электронно-оптической станцией, схожей со станцией EOTS самолета Lockheed Martin F-35.

