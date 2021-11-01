На Украине «оцифровывают» каждого призывника и резервиста

Министр обороны Украины Андрей Таран анонсировал предоставление на портале «Дія» электронных услуг (сервисов) гражданам по исполнению ими воинской обязанности.

Как сообщает Министерство обороны, реализация проекта так называемого «электронного центра комплектования и социальной поддержки» (Е-ТЦК) в «Дія» запланирована в течение 2022-2023 годов.

Речь идет об информации, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

«Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», - цитирует УНИАН Тарана.