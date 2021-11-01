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Военно-промышленный курьер

На Украине «оцифровывают» каждого призывника и резервиста

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Украины Андрей Таран анонсировал предоставление на портале «Дія» электронных услуг (сервисов) гражданам по исполнению ими воинской обязанности.

Как сообщает Министерство обороны, реализация проекта так называемого «электронного центра комплектования и социальной поддержки» (Е-ТЦК) в «Дія» запланирована в течение 2022-2023 годов.

Речь идет об информации, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

«Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», - цитирует УНИАН Тарана.

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Страны
Украина
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