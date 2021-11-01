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Газета.ru

«Верный член НАТО хочет купить Су-35 и Су-57»

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА "Новости"

Кто в США против продажи F-16 Турции и почему это не поможет России

В МИД Турции заявили, что Анкара может купить у Москвы истребители Су-35 и Су-57, если Конгресс США заблокирует сделку по продаже турецким ВВС 40 истребителей F-16. Заявление последовало после обращения конгрессменов к президенту США Джо Байдену с просьбой не продавать самолеты. «Газета.Ru» разбиралась, что стоит за этим обращением и сможет ли Россия заменить США в роли поставщика истребителей для Турции.

«Стареющий арсенал истребителей Турции»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk отметил, что Турция может купить у России истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся от сделки по продаже F-16. «Турция никогда не была беззащитной. У нас есть альтернативы. Если Соединенные Штаты не захотят решать эти проблемы или Конгресс заблокирует это, в игру вступят другие варианты», - заявил глава турецкой дипломатии.

По словам министра, ранее США несправедливо исключили Турцию из программы F-35, а в качестве причины указали покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» у России. При этом Анкара заплатила за покупку F-35 $1,4 млрд, но самолеты так и не были поставлены. Сумма контракта с Москвой составила $2,5 млрд.

По данным международного доклада World Air Forces 2021, турецкие ВВС на данный момент располагают 245 истребителями F-16 устаревших модификаций. К 2030 году часть из них должна быть списана, что актуализирует для Анкары необходимость обновить свой авиапарк.

Этим планам может помешать намерение турецких властей закупить вторую партию ЗРК С-400 «Триумф».

В конце октября ряд конгрессменов направили президенту США Джо Байдену коллективное обращение, в котором законодатели убеждали главу Белого дома не продавать самолеты, а союзниками называли другие страны региона.

«Пока президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган продвигает свой экспансионистский проект в Восточном Средиземноморье, Турция будет продолжать угрожать нашей национальной безопасности и безопасности наших ближайших союзников в регионе, таких как Греция, Израиль и Кипр. Мы настоятельно призываем вас действовать в наших национальных интересах и во имя стабильности в Восточном Средиземноморье, отказываясь укреплять стареющий арсенал истребителей Турции, и мы с нетерпением ждем вашего ответа», - говорится в обращении.

Энергетическая подоплека лоббизма

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В письме с призывом отказать Анкаре в продаже F-16 неслучайно упомянуты три страны, которым якобы «угрожает» Турция в Восточном Средиземноморье, обращает внимание программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов.

«Вполне допускаю, что здесь есть и энергетическая подоплека. Открытие крупных потенциальных газовых месторождений на востоке Средиземноморья, которое привело к созданию мегапроекта газопровода EastMed, выявило очень глубокие разногласия между странами региона. По большому счету борьба за маршруты и раздел морского дна стали одной из причин эскалации ливийской войны, в результате которой сформировались две группировки стран. Одна представлена Турцией, Катаром, Ливией (в лице правительства национального согласия, ПНС), Турецкой Республикой Северного Кипра, а другая - Грецией, Израилем и Кипром», - пояснил эксперт.

В январе 2020 года Афины, Никосия и Тель-Авив подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» в континентальную Европу.

Турция в ответ на эти действия подписала в ноябре 2019 года меморандум с ПНС Ливии. Согласно документу, континентальный шельф Ливии и Турции вплотную примыкает друг к другу и перекрывает проход для подводной части трубопровода, который ранее, по задумке авторов EastMed, должен был миновать турецкие воды.

Таким образом, без санкции и договоренностей с Анкарой провести его едва ли представляется возможным. Официальные лица страны неоднократно заявляли о намерении при необходимости защищать свою акваторию с привлечением военно-морского флота.

По словам Барабанова, этот процесс привел к возникновению серьезных противоречий, чреватых даже военным конфликтом. Лоббистские структуры в США начали проводить антитурецкую кампанию, часть которой выражается в отказе принять Турцию в программу F35 и, возможно, в блокировке сделки по F-16.

«Дальше слов дело у Анкары не идет»

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«Логика письма понятна: наказать Турцию за покупку российского оружия, поскольку отказ от американского расценивается как подрыв престижа и авторитета ВПК США. Уязвленное самолюбие. Как это выглядит? Верный член НАТО закупает ЗРК из России и хочет купить Су-35 и Су-57? Это удар по коммерческим интересам», - подчеркнул военный эксперт Виктор Литовкин.

При этом эксперт сомневается в готовности Турции всерьез искать альтернативы в России.

«Заявление Чавушоглу далеко не первое в том ключе, что они якобы готовы купить российские самолеты. Но дальше их слов дело у Анкары не идет, поскольку в реальности турки не готовы покупать истребители у России, взять на себя серьезные обязательства. Кроме того, Анкара хочет организовать производство наших самолетов у себя. Но у меня большие сомнения, способен ли турецкий ВПК производить эти истребители. Это задача не одного дня, хотя физически мы уже готовы поставить им Су-35 хоть завтра. Что касается С-57 - здесь сложнее. Однако у нас есть экспортный вариант этого самолета. Он утвержден. Теоретически можем продать и его», - отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что турецкой стороне следует учитывать ряд других технических моментов, ведь продавать два-три самолета Москве смысла нет, речь может идти как минимум о 20 истребителях.

«Для этого надо готовить местные аэродромы, системы наземного управления, тренажеры. Мало того, летчики также должны понимать русский язык. У нас не ведется преподавание на английском языке, не говоря о турецком. Главный вопрос в готовности Турции привязать себя к той стране, чью боевую технику она импортирует»,

- заключил Литовкин.


Юрий Соколов

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