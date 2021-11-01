Следствие попросило арестовать экс-врио директора департамента Минобороны Солодяжникову

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшей врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марии Солодяжниковой в рамках дела об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Солодяжниковой М.А.", - сказал собеседник агентства.

Ей вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии.

Согласно открытым источникам, Солодяжникова занимала пост врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ с октября 2018 года.