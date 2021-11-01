ВВС Швеции раскрыли планы поставки истребителя "Грипен E"

ЦАМТО, 29 октября. Командование ВВС Швеции обнародовало начальные планы принятия на вооружение разработанного компанией Saab многоцелевого истребителя "Грипен E" и назвало первую базу для размещения самолетов этого типа.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компания Saab объявила, что командование ВВС Швеции приняло решение о начале поставок первых истребителей "Грипен E" в 2022 году авиакрылу Скараборг (F7), расположенному в Сатенасе (на юго-западе Швеции).

F7 является одним из трех истребительных авиакрыльев ВВС Швеции. Авиакрыло Блекинге (F17) размещено в Роннебю, а авиакрыло Норрботтен (F21) в Лулео (на юге страны). Четвертое авиакрыло, Уппсала (F16), будет сформировано на юге Швеции в 2022 году. В состав каждого авиакрыла входят две эскадрильи (71-я и 72-я в составе F7).

В настоящее время на вооружении ВВС Швеции имеется 73 одноместных самолета JAS-39C "Грипен" и 24 двухместных JAS-39D "Грипен". Ранее в 2021 году правительство Швеции увеличило количество "старых" "Грипен", которые планируется сохранить для применения совместно с новыми "Грипен E". В январе министр обороны Петер Хультквист заявил, что на вооружении ВВС будет состоять 100 самолетов "Грипен" в двух вариантах.

Согласно комментариям министра, в составе ВВС будут сохранены 40 JAS-39C/D "Грипен". В целом же ВВС будут включать четыре эскадрильи "Грипен E" и две "Грипен C/D".

Комментарии Петера Хультквиста о численности "Грипен" были сделаны в рамках объявления о более широких планах усиления ВВС на ближайшие годы.

По словам министра, помимо "Грипен", ВВС Швеции профинансируют поставку новой крылатой ракеты, информация о которой пока не разглашается. В своем выступлении министр обороны упомянул "инвестиции в воздушного робота" для борьбы с наземными целями на большой дальности, что в контексте Швеции, вероятно, предполагает крылатую ракету, а не ударный БЛА.

В целях модернизации воздушной системы дальнего радиолокационного обнаружения для замены двух самолетов Сааб-340 "Эриай", эксплуатирующихся с 2004 года, недавно ВС Швеции разместили официальный запрос на покупку самолетов Saab GlobalEye, оснащенных новейшей РЛС "Эриай ER" (Extended Range).

Помимо указанных трех проектов, П.Хультквист назвал в числе основных завершение проекта поставки ЗРК "Пэтриот" компании Raytheon, а также оснащение новой системой ПВО корветов класса "Висбю" ВМС страны.