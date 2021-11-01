Войти
ЦАМТО

Киргизия заказала 6 БЛА "Орлан-10Е" и 3 "Байрактар TB2"

602
0
0
Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10"
Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

ЦАМТО, 29 октября. Стали известны некоторые подробности приобретения Киргизией тактических БЛА "Орлан-10Е" и "Байрактар TB2" в России и Турции, о чем 21 октября заявил председатель Госкомитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

По информации Shephard Media, Киргизией заказано шесть БЛА "Орлан-10Е" и три "Байрактар TB2", что подтвердили официальные лица в правительстве Бишкека.

По оценке Shephard Defense Insight, стоимость всех девяти беспилотных летательных аппаратов может в общей сложности составить почти 17 млн. долл.

Напомним, что К.Ташиев неделю назад заявлял, что турецкие БЛА должны прибыть в страну уже в ближайшее время. Также он сообщил о закупке около 40 бронеавтомобилей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
ОАЭ
Россия
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.10.2021
Киргизия приобрела российские БЛА "Орлан-10Е" и турецкие "Байрактар TB2"
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
08.08.2019
Продолжается истребление украинских Ил-76 в Ливии
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены