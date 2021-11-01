Киргизия заказала 6 БЛА "Орлан-10Е" и 3 "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 29 октября. Стали известны некоторые подробности приобретения Киргизией тактических БЛА "Орлан-10Е" и "Байрактар TB2" в России и Турции, о чем 21 октября заявил председатель Госкомитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

По информации Shephard Media, Киргизией заказано шесть БЛА "Орлан-10Е" и три "Байрактар TB2", что подтвердили официальные лица в правительстве Бишкека.

По оценке Shephard Defense Insight, стоимость всех девяти беспилотных летательных аппаратов может в общей сложности составить почти 17 млн. долл.

Напомним, что К.Ташиев неделю назад заявлял, что турецкие БЛА должны прибыть в страну уже в ближайшее время. Также он сообщил о закупке около 40 бронеавтомобилей в Объединенных Арабских Эмиратах.