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Как готовят элиту военной авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Центру подготовки летчиков-испытателей Минобороны РФ исполняется 50 лет.

В преддверии юбилея начальник центра генерал-майор Радик Бариев рассказал «Красной звезде» о том, как отбирают и готовят элитных пилотов для военной авиации. 

«В испытательный центр принимаются летчики и штурманы ВС РФ, проходящие службу по контракту, с высшим профессиональным военным образованием и полной военно-специальной подготовкой. Кандидаты рассматриваются не старше 32 лет (с квалификацией летчика первого класса) или 30 лет (второй класс), с налетом не менее 500 часов, годные по состоянию здоровья, успешно прошедшие курсы повышения квалификации в Государственном летно-испытательном центре МО и подходящие еще по ряду критериев», - рассказал генерал. 

Обучение длится полтора года - плюс двухмесячный отпуск по его завершению. За полувековую историю существования центра 44 его выпускника стали Героями Советского Союза и России, более 70 удостоены званий «Заслуженный летчик и штурман-испытатель», девять человек участвовали в космических программах.

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Россия
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Минoбороны РФ
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