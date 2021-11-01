Как готовят элиту военной авиации

Центру подготовки летчиков-испытателей Минобороны РФ исполняется 50 лет.

В преддверии юбилея начальник центра генерал-майор Радик Бариев рассказал «Красной звезде» о том, как отбирают и готовят элитных пилотов для военной авиации.

«В испытательный центр принимаются летчики и штурманы ВС РФ, проходящие службу по контракту, с высшим профессиональным военным образованием и полной военно-специальной подготовкой. Кандидаты рассматриваются не старше 32 лет (с квалификацией летчика первого класса) или 30 лет (второй класс), с налетом не менее 500 часов, годные по состоянию здоровья, успешно прошедшие курсы повышения квалификации в Государственном летно-испытательном центре МО и подходящие еще по ряду критериев», - рассказал генерал.

Обучение длится полтора года - плюс двухмесячный отпуск по его завершению. За полувековую историю существования центра 44 его выпускника стали Героями Советского Союза и России, более 70 удостоены званий «Заслуженный летчик и штурман-испытатель», девять человек участвовали в космических программах.