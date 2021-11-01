Как отбирают летчиков-испытателей Минобороны РФ

В испытатели отбирают наиболее квалифицированных и перспективных военных летчиков, да к тому же молодых - до 32 лет. Чтобы попасть в воздушную элиту, им предстоит сдать не один экзамен и многому научиться. Ну и, конечно, очень много летать.

Центру подготовки летчиков-испытателей Минобороны РФ исполняется 50 лет. В преддверии юбилея начальник центра генерал-майор Радик Бариев рассказал "Красной звезде" о том, как отбирают и готовят элитных пилотов для военной авиации.

- В испытательный центр принимаются летчики и штурманы ВС РФ, проходящие службу по контракту, с высшим профессиональным военным образованием и полной военно-специальной подготовкой. Кандидаты рассматриваются не старше 32 лет (с квалификацией летчика первого класса) или 30 лет (второй класс), с налетом не менее 500 часов, годные по состоянию здоровья, успешно прошедшие курсы повышения квалификации в Государственном летно-испытательном центре МО и подходящие еще по ряду критериев, - рассказал генерал.

Кандидаты сдают экзамены по одному из трех направлений: самолетное, вертолетное, штурманское. Для оценки уровня летной подготовки проводятся полеты под руководством самых опытных летчиков и штурманов ГЛИЦ. Слушателю необходимо выполнить несколько полетов на освоенном типе летательных аппаратов и полет на неосвоенном - для проверки адаптации к новым воздушным судам.

- Чтобы устранить субъективный фактор, полеты проводятся с разными инструкторами, - отметил Бариев. Экспертный метод вообще положен в основу подготовки пилотов: качества будущих испытателей всесторонне оцениваются опытными специалистами центра.

Обучение длится полтора года - плюс двухмесячный отпуск по его завершению. За полувековую историю существования центра 44 его выпускника стали Героями Советского Союза и России, более 70 удостоены званий "Заслуженный летчик и штурман-испытатель", девять человек участвовали в космических программах.

Антон Валагин