Войти
Российская газета

"Стелс" не спасет: РЛС кругового обзора модернизировали в России

763
0
+2
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

Задействованные на учениях в Ленинградской области модернизированные трехкоординатные радиолокационные станции "Каста-2Е2" (39Н6) своевременно обнаружили приближение эскадрильи беспилотников. Переданные координаты позволили зенитным ракетным комплексам "Тор-М" успешно отразить массированное воздушно нападение дронов.

При этом, как отмечает журнал "Армейский стандарт", российская перспективная станция кругового обзора способна обнаруживать истребители пятого поколения F-35, которые используют те самые технологии малой радиолокационной заметности. РЛС также засекает и контролирует малые беспилотники, летящие на низкой высоте, в условиях интенсивных радиопомех и сложного рельефа местности.

"Воздушные цели (максимум 50 объектов) расчет из двух человек определяет при круговом обзоре на дальности до 150 километров. На штатную антенну (14 метров) РЛС обнаруживает малозаметные цели, летящие на высоте 60 метров, на дальности 30 километров. 52-метровая антенна "видит" цели на дальности 44 километра (до 95 километров, если цель на высоте 1000 метров)", - отмечает издание.

Улучшились также и другие тактико-технические характеристики. "Каста-2Е2" может работать при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия, при скорости ветра до 25 м/с и на высоте в три тысячи метров над уровнем моря.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-35
Каста-2
Каста-2Е2
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
01.11.2021
В России рассказали о способе обнаружения F-35
02.04.2020
Виртуальное превосходство: как американский ВПК "побеждает" Россию
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
31.03.2014
"Купол" участвует в тендере МО Индии
20.06.2007
В Париже подМиГнем мы миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены