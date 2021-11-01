"Вертолёты России" отремонтировали шесть военно-транспортных Ми-17 ВВС Перу

Всего в стране более 100 вертолетов российского производства

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" за два года выполнили капитальный ремонт шести военно-транспортных Ми-17-1В на базе ВВС Перу в Лиме, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Ремонтные работы производил Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") под непосредственным контролем НЦВ "Миль и Камов" - разработчика вертолетов марки "Ми". В результате проведенного технического обслуживания перуанским вертолетам установлен межремонтный срок службы 8 лет и межремонтный ресурс 2000 часов", - заявили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что в настоящее время, особенно на фоне пандемии коронавируса, Перу активно эксплуатирует ранее поставленные вертолеты российского производства.

"Машины задействованы для реализации различных задач: перевозок, поиска и спасения людей в районах, пострадавших от стихийных бедствий, борьбы с наркотрафиком, а также в гуманитарных целях, таких как доставка медикаментов, питания, одежды", - сказали в компании.

"Сегодня в стране эксплуатируются более ста вертолетов российского производства, поэтому мы придаем особое значение их ремонту и модернизации", - заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого приводятся в пресс-службе.

Он отметил, что российская вертолетная техника хорошо зарекомендовала себя в Перу еще со времен Советского Союза - в 1970 году СССР одним из первых пришел на помощь перуанцам после землетрясения и передал в качестве гуманитарной помощи вертолеты Ми-8 в медицинском исполнении.