Поляки осваивают американские «Абрамсы»

Польша готовится расширить свой танковый арсенал. Вчера, 28 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что первые польские солдаты отправились в США для прохождения обучения на американских танках M1A2 Abrams.

Польские танкисты будут подготовлены до уровня инструкторов, чтобы затем обучать сослуживцев уже в Польше. Они пройдут обучение на одном из полигонов в штате Айдахо и освоят последнее поколение боевых машин Abrams — модификацию M1A2 SEPv3 (на вооружении американской армии эти машины состоят как Abrams M1A2C).

Танки Abrams M1A2C Источник изображения: armyrecognition.com

О возможности приобретения Польшей американских танков впервые стало известно в июле текущего года. Тогда сообщалось, что польские вооружённые силы заинтересованы в приобретении до 250 танков в варианте M1A2 SEPv3, а также дюжины учебных машин.

По словам Мариуша Блащака, министра национальной обороны Польши, поставки пройдут в сжатые сроки — первые танки прибудут в Польшу уже в следующем году. Всего страна закупит 250 боевых машин в пакете с обучением и логистическими услугами. Танки будут дислоцированы в восточной части страны и войдут в состав 18-й механизированной дивизии.