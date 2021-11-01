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ТАСС

"Севмаш" запустил серию подкастов про атомное кораблестроение

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Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш"
Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Программа "Навигатор "Севмаша" в формате подкастов доступна пользователям сайтов и приложений Яндекс.Музыка, Spotify и Anchor

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Производитель атомных подлодок "Борей" и "Ясень" запустил серию подкастов про атомное кораблестроение "Навигатор "Севмаша". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Севмаш" запустил первый аудиогид по атомному подводному кораблестроению. Программа "Навигатор "Севмаша" в формате подкастов доступна пользователям сайтов и приложений Яндекс.Музыка, Spotify и Anchor", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали на предприятии, в четырех рубриках - "Судостроительный ликбез", "День в истории", "Простые вопросы" и "Интересные факты" - собрана уникальная информация о крупнейшей верфи страны и о подводных кораблях.

"Для слушателей подкастов специалисты службы информации предприятия отобрали самые интересные и необычные факты из истории подводного кораблестроения и Военно-морского флота страны, простым языком объяснили сложные судостроительные термины, создали аудиокалендарь событий, задали неожиданные вопросы и получили на них ответы", - сообщили в пресс-службе.

Запуск проекта приурочен к 325-летию со дня основания Военно-морского флота России. Выпуски будут выходить каждую неделю с понедельника по четверг.

"Севмаш" - единственная российская верфь в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая выполняет весь цикл строительства и испытаний подлодок с атомными энергетическими установками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
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