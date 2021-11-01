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Патрульный корабль "Сергей Котов", построенный для ЧФ, вышел в море на первый этап ЗХИ

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ПК «Сергей Котов»
Патрульный корабль (ПК) проекта 22160 "Сергей Котов".
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 29 октября. Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 "Сергей Котов", построенный для Черноморского флота (ЧФ), вышел в море для прохождения первого этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который запланирован на конец текущего года.

В ходе первого этапа ЗХИ в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Перед началом испытаний экипаж корабля освоил навыки проведения швартовных операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов корабля.

После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат подготовку корабля к следующему выходу в море в соответствии с планом государственных испытаний.

Справочно:

ПК "Сергей Котов" является представителем серии патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны с новейшим вооружением и корабельным оборудованием. Корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, защиты военно-морских баз и водных районов от возможного нападения противника.

Патрульные корабли проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Василий Быков" уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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