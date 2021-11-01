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ТАСС

Испытания "Царь-бомбы" в СССР

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Термоядерная бомба АН602
Термоядерная бомба АН602.
Источник изображения: РФЯЦ-ВНИИЭФ

60 лет назад в СССР была испытана экспериментальная авиационная водородная бомба АН602. Ее сбросили над полигоном на Новой Земле в Архангельской области. Взрыв произошел на 188-й секунде после отделения бомбы от бомбардировщика. Самолет-носитель Ту-95В успел улететь на расстояние 39 км. Мощность взрыва составила 58 Мт, ударная волна от него трижды обогнула земной шар. Это был самый мощный ядерный взрыв в истории человечества.

Как выглядела "Царь-бомба", какие другие неофициальные названия ей были присвоены и насколько она мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, - смотрите в инфографике ТАСС.

Изделие 202.
Источник: ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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