Испытания "Царь-бомбы" в СССР

60 лет назад в СССР была испытана экспериментальная авиационная водородная бомба АН602. Ее сбросили над полигоном на Новой Земле в Архангельской области. Взрыв произошел на 188-й секунде после отделения бомбы от бомбардировщика. Самолет-носитель Ту-95В успел улететь на расстояние 39 км. Мощность взрыва составила 58 Мт, ударная волна от него трижды обогнула земной шар. Это был самый мощный ядерный взрыв в истории человечества.

Как выглядела "Царь-бомба", какие другие неофициальные названия ей были присвоены и насколько она мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, - смотрите в инфографике ТАСС.