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Снаряды с крыльями увеличат боевую мощь российского флота

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе.

В настоящее время прорабатывается вопрос вооружения кораблей этими беспилотными аппаратами.

Дроны-камикадзе или, как их официально называют, барражирующие боеприпасы, будут использоваться для ударов по наземным целям и кораблям противника. Они незаменимы при поддержке действий морской пехоты, а также разведчиков и бойцов спецназа, выполняющих секретные миссии. Эксперты отмечают, что БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей и подразделений морской пехоты.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время в военном ведомстве прорабатывается вопрос о вооружении флота барражирующими боеприпасами. Разместить дроны-камикадзе на кораблях можно в сжатые сроки. Новым системам вооружения не требуются специальные ангары, а катапульты для запуска БПЛА могут работать прямо с палубы после минимальных переделок. Для применения с кораблей могут использоваться как существующие БПЛА, так и специально разработанные для ВМФ дроны. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

Как ранее сообщило Минобороны, в октябре на Камчатке провели учения, где отрабатывалась огневая поддержка морской пехоты при высадке на побережье. В ходе маневров впервые использовались начиненные взрывчаткой беспилотные самолеты-камикадзе. С их помощью уничтожалась живая сила и техника условного противника.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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