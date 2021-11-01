Представителям иностранных военных ведомств доведены итоги АрМИ-2021 и планы на АрМИ-2022

ЦАМТО, 29 октября. В Минобороны РФ состоялась конференция, на которой военным атташе иностранных государств представители стран-организаторов довели итоги проведения конкурсов АрМИ-2021 на национальных территориях.

Кроме того, в ходе конференции были представлены предложения к обсуждению по распределению конкурсов АрМИ-2022 между странами и местам их проведения.

Представители военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Сербии и Шри-Ланки участвовали в конференции по видеосвязи. Также в конференции приняли участие военные атташе из более чем 30 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Участники конференции дали высокую оценку проведенным играм и отметили, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, проведение АрМИ-2021 стало залогом дальнейшего развития международного военного сотрудничества между военными ведомствами стран-участниц.

Главным судьей АрМИ-2021 генерал-майором Александром Перязевым отмечено, что все страны-организаторы игр ответственно подошли к проведению конкурсов на своих территориях и приложили максимум организационных усилий к их подготовке.

"Мы надеемся, что в следующем году география стран, желающих провести конкурсы АрМИ-2022, будет только расширяться. Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. В ходе игр планируется провести боле 30 международных конкурсов с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран", – сообщил А.Перязев.

Представителями 12-го Главного управления Минобороны России участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения нового конкурса подразделений транспортирования боеприпасов "Специальный рывок".

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2022, на котором участники и организаторы игр обсудили ряд моментов, связанных с Положениями о судействе, работой Главной судейской комиссии, распределением конкурсов между странами, организацией информационного обеспечения.

По итогам Армейских международных игр 2021 года медали разного достоинства завоевали 17 стран. Первое общекомандное место заняла сборная России (первых мест – 20, вторых – 13, третьих – 4), второе – команда Узбекистана (4 первых, 9 вторых, 3 третьих), на третьем месте сборная Китая, завоевавшая 3 первых места, 11 вторых и 5 третьих. Также в ходе игр военнослужащими России, Белоруссии, Индии, Китая и Узбекистана установлено 33 рекорда АрМИ.

В 34 конкурсах Армейских международных игр-2021 на территории 11 государств приняли участие 277 команд из 42 стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.