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Интерфакс-АВН

Российские военные вернулись в пункты постоянной дислокации после учений ОДКБ в Таджикистане

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Российские танки Т-72 в Таджикистане
Российские танки Т-72 в Таджикистане.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

Екатеринбург. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в учениях стран ОДКБ у афганской границы, вернулись в пункты постоянной дислокации с полигонов в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Подразделения совершили марш комбинированным способом по различным маршрутам. В переброске войск и военной техники были задействованы транспортные самолеты Воздушно-космических сил РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, вертолеты авиационной группы 201-й российской военной базы (входит в состав Центрального военного округа) обеспечили сопровождение и прикрытие колонн.

Ранее сообщалось, что на двух полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

В маневрах приняли участие более 4 тыс. военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й военной базы в Таджикистане.

На учениях была отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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Афганистан
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Таджикистан
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Минoбороны РФ
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Проекты
Военные учения
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