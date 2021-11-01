Тренировка по нанесению ракетных ударов прошла в Приморье

Владивосток. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" прошла в Приморье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Были отработаны нормативы по скрытному развертыванию оперативно тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", по маскировке и инженерному оборудованию огневых позиций и подготовке исходных данных для ракетных пусков", - отмечается в сообщении.

Во время тренировки военнослужащие выполнили одиночные и групповые пуски ракет по заданным точкам, где находился условный противник. Кроме того, военные совершили марш в указанные районы, чтобы отработать навыки и слаженность работы расчетов и подразделений ВВО.