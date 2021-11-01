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Интерфакс-АВН

Тренировка по нанесению ракетных ударов прошла в Приморье

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Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: iz.ru

Владивосток. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" прошла в Приморье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Были отработаны нормативы по скрытному развертыванию оперативно тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", по маскировке и инженерному оборудованию огневых позиций и подготовке исходных данных для ракетных пусков", - отмечается в сообщении.

Во время тренировки военнослужащие выполнили одиночные и групповые пуски ракет по заданным точкам, где находился условный противник. Кроме того, военные совершили марш в указанные районы, чтобы отработать навыки и слаженность работы расчетов и подразделений ВВО.

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