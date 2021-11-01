Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО на полигоне Капустин Яр

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника.

На видео демонстрируются пуски зенитных ракет из зенитных ракетных комплексов "Бум-М3" и "Тор-М2", а также зенитных систем С-300В4. В частности, показан организованный ракетных залп из разных комплексов, синхронное уничтожение двух воздушных целей.

На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.

Также подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических ракет, крылатых ракет, летевших на высоте 8-10 метров, авиации, а также налет роя дронов условного пртивника.

Всего в ходе маневров на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учений были обстреляны и уничтожены.