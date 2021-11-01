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Интерфакс-АВН

Китай может превзойти РФ и США по военной мощи, считает американский военачальник

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Генерал Джон Хайтен
Генерал Джон Хайтен.
Источник изображения: © AP Photo / Nati Harnik

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Темпы развития Китаем собственных вооружений впечатляют, Пекин может опередить США и Россию, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен, выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

"Называть Китай растущей угрозой - полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют", - цитируют Хайтена американские СМИ.

"Судя по темпам, с которыми они движутся, и траектории, по которой они движутся, они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать", - отметил он.

По его мнению, общественность должна быть обеспокоена достижениями Китая в области гиперзвуковых ракет.

"О чем вам нужно беспокоиться, так это о том, что за последние пять лет или, может быть, больше США провели девять испытаний гиперзвуковых ракет, и в то же время китайцы провели сотни", - сказал Хайтен.

При этом Хайтен заявил, что Россия является непосредственной угрозой для США.

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Китай
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