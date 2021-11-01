Госсекретарь США призвал страны поддержать неотложные гуманитарные потребности Афганистана

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Афганистану гуманитарной помощи и призвал международное сообщество также поддержать неотложные гуманитарные нужды страны.

"В рамках нашей неизменной приверженности народу Афганистана США объявили сегодня о выделении почти $144 млн гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате продолжающегося гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Отмечается, что таким образом общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в регионе в 2021 году составит почти $474 млн.

"Наша неизменная приверженность народу Афганистана несомненна. Мы будем энергично работать над поддержкой всех лиц, находящихся в уязвимом положении (...). Мы приветствуем вклад других спонсоров в этот международный ответ и призываем других щедро поддержать неотложные гуманитарные потребности Афганистана и продолжать оказывать поддержку афганскому народу", - заявил госсекретарь США.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.