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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США призвал страны поддержать неотложные гуманитарные потребности Афганистана

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Бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на улице Кабула, Афганистан
Бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на улице Кабула, Афганистан.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Афганистану гуманитарной помощи и призвал международное сообщество также поддержать неотложные гуманитарные нужды страны.

"В рамках нашей неизменной приверженности народу Афганистана США объявили сегодня о выделении почти $144 млн гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате продолжающегося гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Отмечается, что таким образом общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в регионе в 2021 году составит почти $474 млн.

"Наша неизменная приверженность народу Афганистана несомненна. Мы будем энергично работать над поддержкой всех лиц, находящихся в уязвимом положении (...). Мы приветствуем вклад других спонсоров в этот международный ответ и призываем других щедро поддержать неотложные гуманитарные потребности Афганистана и продолжать оказывать поддержку афганскому народу", - заявил госсекретарь США.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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