В Самаре собрали корпус спутника для 3D-моделирования Земли

В самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» собран корпус спутника «Аист-2Т», который должен будет создать 3D-модель Земли. Об этом 29 октября рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

Отмечается, что над моделированием будут работать два идентичных аппарата «Аист-2Т».

«Сейчас документация полностью выпущена, у нас уже есть корпус под первый номер, второй тоже до конца года сделаем», — приводит слова Баранова ТАСС.

Он добавил, что закуплены все комплектующие для аппаратов. Спутник планируется запустить в 2023 году.

В 2019 году «Роскосмос» выиграл конкурс на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист», куда входят два малых космических аппарата «Аист-2Т». К задачам спутников относятся получение панхроматических, перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, а также доставка полученной информации по радиоканалу на наземные пункты приема.

Проект выполняется в рамках государственной программы «Космическая деятельность России».