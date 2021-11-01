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Вестник Мордовии

"Афганская" БМП-2Д по-прежнему находится на вооружении 4 государств

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Источник изображения: Фото: ЦМВСРФ

Первый опыт боевого применения советских боевых машин в пехоте в Афганистане лишь подтвердил то, что давно было известно: наши БМП, как, впрочем, их иностранные ровесники, обладают недостаточной живучестью на поле боя.

И надо отдать должное отечественным разработчикам, которые в короткие сроки создали афганские варианты БМП-1 и БМП-2. Они были приняты на вооружение в 1982 году.

Их оснастили дополнительными стальными экранами на бортах корпуса, крепящимися на болтах на некотором расстоянии от основной брони, стальными фальшбортами, закрывающими ходовую часть, а также бронеплитой, смонтированной под рабочими местами механика-водителя и старшего стрелка. У части "двоек" была усилена защита задней части башни. Машины получили обозначение БМП-1Д и БМП-2Д.

Источник изображения: Фото: ЦМВСРФ

В результате этих усовершенствований первая стала весить 14, а вторая 14,5 тонн. Несколько ухудшились характеристики подвижности, вместо 65-ти, они теперь "выжимали" 60 км/ч и утратили возможность форсировать вплавь водные преграды.

После вывода наших войск из Афганистана БМП-1Д стали большой редкостью, хотя недавно один из образцов показали на военном параде в Киргизии. БМП-2Д сохранилось больше, они по-прежнему продолжают служить в армиях Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-2Д
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