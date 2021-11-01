Под крышей дрона: ВМФ усиливается БПЛА-камикадзе

Барражирующие боеприпасы увеличат мощь российских кораблей и подразделений морской пехоты

Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе. В настоящее время прорабатывается вопрос вооружения кораблей этими беспилотными аппаратами. Дроны-камикадзе или, как их официально называют, барражирующие боеприпасы, будут использоваться для ударов по наземным целям и кораблям противника. Они незаменимы при поддержке действий морской пехоты, а также разведчиков и бойцов спецназа, выполняющих секретные миссии. Эксперты отмечают, что БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей и подразделений морской пехоты.

Испытано в Сирии

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время в военном ведомстве прорабатывается вопрос о вооружении флота барражирующими боеприпасами. Разместить дроны-камикадзе на кораблях можно в сжатые сроки. Новым системам вооружения не требуются специальные ангары, а катапульты для запуска БПЛА могут работать прямо с палубы после минимальных переделок. Для применения с кораблей могут использоваться как существующие БПЛА, так и специально разработанные для ВМФ дроны. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

Как ранее сообщило Минобороны, в октябре на Камчатке провели учения, где отрабатывалась огневая поддержка морской пехоты при высадке на побережье. В ходе маневров впервые использовались начиненные взрывчаткой беспилотные самолеты-камикадзе. С их помощью уничтожалась живая сила и техника условного противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Некоторые модели российских барражирующих боеприпасов уже получили боевое крещение. В частности, дроны «Куб» и «Ланцет» применялись в Сирии. Кадры поражения «Ланцетом» движущейся автомашины с боевиками есть в интернете. Кроме того, можно найти видео, на котором с помощью этого боеприпаса уничтожают наземную, хорошо защищенную огневую точку.

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказывал «Известиям», что дроны-камикадзе в Сирии показали себя как эффективные инструменты на поле боя со своими плюсами. Например, они стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров противника.

Такие БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— На учениях тихоокеанцы отработали новый тактический элемент — точечные удары дронов по противнику во время десантирования, — рассказал он «Известиям». — Десант наиболее уязвим при высадке на берег — в этот момент больше всего потерь. Точный огонь барражирующих боеприпасов в этой фазе боя сохранит жизни бойцам.

Дроны вступят в дело, как только будет вскрыт огневой контур противника, пояснил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Они могут зависнуть на высоте еще до атаки и ждать, когда заработают огневые точки, — объяснил он «Известиям». — При выявлении достойной цели они тут же будут пикировать на нее. Большое достоинство такой тактики — моментальное уничтожение огневых точек. Кроме того, у подобных дронов есть видеокамеры, что позволит использовать их для разведки.

Дмитрий Болтенков также отметил, что дроны-камикадзе помогут бойцам спецназа и разведчикам. Теперь военные могут засечь важные цели, например ракетные установки, и сообщить о них на корабли, откуда удар нанесут «камикадзе». Сами разведчики при этом себя не раскроют.

Дроны на выбор

В России сегодня производится несколько моделей одноразовых дронов. Беспилотники «Куб» предназначены для поражения удаленных целей. Они наводятся либо по заранее заданным координатам, либо оператором беспилотного комплекса по видеоизображению, передаваемому с БПЛА. Максимальная скорость машины — до 130 км/ч, продолжительность полета — 30 минут. Беспилотники способны нести боевую часть весом до 3 кг.

Дрон запускается с помощью катапульты, после чего может начать патрулирование района, ожидая дальнейших команд или занимаясь поиском противника. Обнаружив цель, он практически отвесно пикирует на нее, что позволяет уничтожать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса, имеющие минимальную толщину брони.

Также готовы к применению дроны «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Первый из них оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой 1 кг. В такой конфигурации он имеет взлетный вес всего 5 кг.

«Ланцет-3» заметно тяжелее — весит 12 кг и несет трехкилограммовую боевую часть. Боезаряды двух БПЛА по мощности можно сравнить с артиллерийскими снарядами средних калибров.

Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Оба барражирующих боеприпаса запускаются при помощи катапульты. В полете они способны развивать скорость 80–110 км/ч. Более легкий аппарат имеет продолжительность полета 30 минут, тяжелый — до 40 минут. Они могут работать в радиусе до 40 км.

Также есть планы о включении дронов-камикадзе в состав вооружения Ми-28НМ «Ночной суперохотник». «Известия» уже писали, что военное ведомство утвердило план закупок бортового оборудования для этих боевых вертолетов. Первые 80 серийных машин получат систему управления АС-БПЛА, благодаря которой экипажи смогут контролировать как средние разведывательные БПЛА, так и одноразовые дроны.

Новый комплект оборудования позволяет поддерживать связь с беспилотниками на расстоянии до 50 км. Такая связка радикально увеличивает боевые возможности российской военной авиации, делая винтокрылые машины менее уязвимыми.

Огонь с небес

Номенклатура ударных БПЛА для российской армии и ВМФ постоянно расширяется. «Известия» уже писали, что началась разработка дронов-огнеметчиков. Минобороны согласовало тактико-технические требования к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В этот перечень новинок попали и беспилотные огнеметные системы. Они будут выполнены на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Эти БПЛА смогут поражать противника с помощью компактных термобарических или зажигательных зарядов. Для этого их оснастят современными прицелами, которые обеспечат точность ударов в любое время суток. Новые БПЛА нужны в условиях городского боя, а также при уничтожении укреплений противника.

Алексей Рамм